Covid, verso dl Ristori ter da 2 miliardi e scostamento da 8 miliardi 

Ansa

Cresce la dote che il governo vuole dedicare ai nuovi ristori da qui a fine anno. I fondi per il decreto Ristori ter sarebbero vicini ai 2 miliardi, 0,6 in più rispetto a quelli ipotizzati inizialmente. Per lo scostamento invece ci si starebbe assestando attorno a una richiesta da 8 miliardi che potrebbe comunque non incidere sul livello del deficit programmato (10,8%), grazie in particolare al buon andamento delle entrate del terzo trimestre.