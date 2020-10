Covid, si studia blocco licenziamenti legato a proroga cassa integrazione

Prorogare il blocco dei licenziamenti per le aziende che useranno la cassa Covid o la decontribuzione alternativa alla Cig. E' l'ipotesi cui sta lavorando il governo in vista della Manovra. Le nuove settimane di cassa integrazione d'emergenza saranno "retroattive" per fare in modo che nessuno resti senza ammortizzatori da metà novembre, quando chi l'ha utilizzata in modo continuativo avrà esaurito le settimane attualmente a disposizione (18+18).