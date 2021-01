Covid, Onu: "Il turismo globale ha perso 1.300 miliardi di dollari nel 2020" 

Sono stati due imprenditori spagnoli nel campo degli impianti sportivi i primi a scendere dal volo da Madrid a Linate a bordo del primo volo atterrato all'aeroporto milanese dopo circa quattro mesi di lockdown. Ma c'era anche un simpatico cagnolino nello scalo milanese che ha riaperto dopo quattro mesi di lockdown. Nella giornata di ripresa del traffico sono solo otto i voli in programma: quattro in partenza (oltre al collegamento con Francoforte, quello con Madrid di Iberia, di Airmalta, e di nuovo per Francoforte), e quattro in arrivo (Airmalta e due Lufthansa da Francoforte).

Ue: "Evitare viaggi non essenziali, ma no a misure drastiche" Nel frattempo, in merito alla richiesta della Germania di prevedere regole più rigorose sulla stretta dei viaggi per contenere il Covid nelle raccomandazioni della Commissione Ue, il commissario europeo agli Affari interni, Ylva Johansson, ha affermato: Si dovrebbero evitare viaggi non essenziali, ma penso che non dovremmo prendere misure troppo drastiche. Le restrizioni ai viaggi non devono ostacolare la ripresa economica e un sistema sanitario ben funzionante".