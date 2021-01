Coronavirus Gb, la nuova frontiera delle vacanze: viaggi di lusso negli Emirati Arabi e in India con vaccino incluso

La nuova frontiera delle vacanze ai tempi del Covid sono i viaggi di lusso con vaccino annesso. In Regno Unito, il club privato "Knightsbridge Circle" permette ai loro soci, pagando l'iscrizione annuale di 25mila sterline (circa 28mila euro), di volare a Dubai e Abu Dhabi per sottoporsi al vaccino Pfizer o in India per quello AstraZeneca/Oxford. I membri del club devono solo prenotare un jet privato, ricevere la prima dose del vaccino e attendere in un hotel di lusso o in una villa con piscina, con tanto di chef privato, la seconda dose.