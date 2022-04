Covid, Google: un monopattino in regalo ai dipendenti che tornano in ufficio

Dal 1° aprile, molti giganti della tecnologia, inclusa Google, hanno avviato i piani di rientro in ufficio negli Stati Uniti.

Il colosso di Mountain View, con varie sedi dislocate negli Usa, ha deciso di incentivare il ritorno al lavoro dei dipendenti, anche in termini green. Tramite l'iniziativa "Ride Scoot", l'azienda dona a ogni lavoratore un monopattino elettrico Model One di Unagi per i viaggi di andata e ritorno, favorendo così la mobilità elettrica a fronte di una riduzione delle auto su strada.