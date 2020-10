Covid, Catalfo: "Proroga della Cig per i lavoratori del turismo"

ansa

Alcuni settori economici come il turismo restano "in forte difficoltà e per questo sarà necessario prorogare la cassa integrazione". Lo ha detto il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, precisando: "Le misure messe in campo dal governo durante la fase più acuta della pandemia avevano l'obiettivo di governare la crisi. Ma se la produzione industriale cresce, restano settori in affanno. Analizzeremo la situazione per intervenire dove necessario".