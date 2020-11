Covid, Castelli: ai Comuni 500 milioni per le mancate entrate

ansa

Stanno per arrivare nelle casse dei Comuni "circa 500 milioni di euro, un'altra tranche delle risorse stanziate per far fronte al calo di entrate per le restrizioni legate alla pandemia". Lo annuncia il viceministro dell'Economia Laura Castelli, spiegando che i fondi compenseranno le minori entrate dovute alla cancellazione della prima rata Imu (87,60 milioni), allo stop all'imposta di soggiorno (310) e all'esonero di Tosap e Cosap (102,13).