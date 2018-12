Cottarelli: "Serve una drastica riduzione della burocrazia"

"Cosa fare per invertire la tendenza? Io partirei da una drastica riduzione della burocrazia". Lo ha sottolineato l'economista Carlo Cottarelli, spiegando che bisogna "raccogliere idee dalle piccole, medie e grandi imprese su come semplificare il sistema". "Sono convinto - ha aggiunto - che sia difficile che i burocrati di Roma vengano fuori con idee per migliorare le cose". Bisogna "partire da chi soffre maggiormente per la burocrazia, le imprese".