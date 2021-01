Costo della vita, tra Nord e Sud si riduce il divario (e stavolta non è una buona notizia)

Tra Nord e Sud si riduce il divario, ma per una volta non è una buona notizia. I dati sull'inflazione dicono che l'adagio popolare per cui vivere nel Mezzogiorno costi meno non è più tanto vero: lo dimostrano le cifre elaborate dall'Unione nazionale consumatori sulla base delle ultime rilevazioni Istat. La città in cui è più aumentato il costo della spesa alimentare, per esempio, è Caltanissetta: +4,2%. A Cosenza la palma del maggior rincaro per le visite mediche, a Messina quella per l'assistenza sociale. Tariffe amministrative da capogiro a Palermo (+18%) mentre per il caro-rette per scuola dell'infanzia e primaria bisogna spostarsi un po' al Nord, a Forli-Cesena (+6,3%). In generale l'emergenza Covid e i lockdown hanno portato buona parte d'Italia in deflazione, una realtà per 42 città su 68.