SINTESI RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Corte dei Conti: "L'Irpef grava per l'82% su dipendenti e pensionati"

Da tax expenditures mancato gettito di 119 miliardi, 5,3% del Pil

24 Giu 2026 - 13:41
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"Il processo di riforma tributaria avviato dalla legge delega ha prodotto finora 18 decreti legislativi e 6 Testi Unici di riordino; con una proroga della delega al 29 agosto 2026, è tuttora in corso e permangono alcuni aspetti da definire in relazione, fra gli altri, alla revisione organica delle spese fiscali, stimate complessivamente in circa 119 miliardi di mancato gettito (5,3% del Pil), al mancato perseguimento dell'equità orizzontale nell'Irpef, con l'imposta che continua a gravare quasi esclusivamente sui redditi da lavoro dipendente e da pensione (82%)". È quanto emerge nella sintesi della relazione sul Rendiconto generale dello Stato della Corte dei Conti.

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