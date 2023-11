Corte dei Conti: "Le risorse per la Sanità non sono sufficienti"

La Manovra ha destinato alla Sanità risorse "non sono sufficienti".

È quanto afferma il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione sulla Legge di Bilancio. Le risorse destinate al comparto sanitaria "sono certamente rilevanti, ma tuttavia non ancora sufficienti a invertire il profilo riflessivo già disegnato nel quadro tendenziale. I vincoli che si porranno in futuro sul fronte della spesa portano a guardare con preoccupazione al rinvio, nell'individuazione di soluzioni più strutturali ai problemi del nostro sistema sanitario".