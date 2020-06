Corte Conti: ok al decreto per trasferire 444 milioni di euro

Via libera della Corte dei Conti al decreto interministeriale per il trasferimento delle risorse al Fondo degli Artigiani e al Fondo per i Lavoratori in somministrazione. In particolare, con il decreto vengono trasferite risorse pari complessivamente a circa 444 milioni di euro, di cui 248,6 milioni al Fondo Artigiani e 195,3 milioni al Fondo per i lavoratori in somministrazione.