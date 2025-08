La Corte dei Conti lancia un "monito" sulla tenuta del sistema a partire dal 2026, quando il Pnrr sarà ufficialmente concluso e sorgerà il problema, soprattutto per gli enti locali, della sostenibilità economica e organizzativa degli interventi realizzati o in corso di realizzazione. Viene dunque richiamata l'attenzione sulla necessità di approntare gli adeguati strumenti amministrativi e normativi, ancora fase di elaborazione, per disciplinare la chiusura del Piano.