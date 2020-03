Coronavirus, verso aumento indennità per partite Iva

Per il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani , con dl di aprile, per far fronte all'emergenza coronavirus, è possibile che l' indennità per le partite Iva sia aumenta fino a 800 euro , dagli attuali 600. "Credo sia ragionevole chiedere l'aumento della cifra. Lavoriamo per farlo, con un minimo di selettività in più", ha spiegato, sottolineando che "il dl sarà molto consistente. Credo che andremo oltre i 25 miliardi del decreto marzo".

Ipotesi reddito per lavoratori in nero Nelle ultime ore ha acquistato concretezza anche l'ipotesi di un reddito di emergenza ad hoc anche per precari, stagionali e lavoratori in nero. "Servono i tre miliardi e procedure semplificate in modo da poterlo erogare in pochissimo tempo", ha spiegato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo . Parallelamente nel governo si fa avanti l'idea della semplificazione di alcuni requisiti, a cominciare da quelli immobiliari, per ottenere il reddito di cittadinanza. cittadinanza.

D'Incà: "Dl entro il 16/4" Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha intanto reso noto che il dl decreto arriverà "prima delle scadenze del 16 aprile, perché le aziende si ritroveranno di fronte a nuove scadenze fiscali. Dobbiamo arrivare con un nuovo dl che permetta di poter sospendere, rinviare e aiutare per aprile le partite iva, gli autonomi e le tante aziende che hanno bisogno di fondi di garanzia".