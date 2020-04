Coronavirus, Tridico: possibile spesa da 2 miliardi per reddito emergenza

L'intenzione del governo "è di proporre un reddito d'emergenza per gli esclusi dalle misure" finora previste per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Questi esclusi potrebbero essere "non meno di un milione di nuclei", quindi "una platea di circa 3 milioni di persone per una spesa che potrebbe aggirarsi sui 2 miliardi", ha spiegato.