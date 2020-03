Coronavirus, Powell: Usa potrebbero essere in recessione

Gli Stati Uniti potrebbero essere in recessione, ma "c'è una differenza fra questa e una normale recessione. Non è un rallentamento tipico". Lo afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in un'intervista a Nbc. "A un certo punto avremo il virus sotto controllo e tornerà la fiducia", ha aggiunto. La Fed, assicura Powell, continuerà i suoi sforzi per far sì che il flusso del credito scorra nell'economia", ha concluso. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui