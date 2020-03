Coronavirus, Moody's: "In Italia probabile recessione, Pil a -0,5%"

Per effetto dell'emergenza legata al coronavirus, l'economia italiana "è probabilmente in recessione". Lo scrive Moody's prevedendo una contrazione del Pil nel primo trimestre del 2020 e tagliando la stima di crescita per quest'anno a -0,5% (il precedente dato era +0,5%). Nello scenario peggiore, che prevede un impatto prolungato dell'epidemia, la stima per l'economia italiana arriva a -0,7%.