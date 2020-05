Coronavirus, la Fase 2 di Trenitalia: biglietti nominali, mascherine a bordo e "tracciamento" di eventuali positivi

L'avvio della Fase 2 porta alcune novità a tutela della salute di chi viaggerà in treno e una delle principali è l'introduzione del biglietto elettronico nominativo sia per le Frecce sia per gli Intercity, per i quali la prenotazione diventa obbligatoria. Lo comunica Fs in una nota precisando che "l'iniziativa, nel pieno rispetto degli obblighi di protezione dei dati personali, garantirà un maggior livello di sicurezza sanitaria consentendo, ad esempio, di essere avvisati nel caso in cui si sia condiviso il viaggio con un passeggero risultato successivamente positivo al virus".