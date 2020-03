Coronavirus, Istat: "Shock inimmaginabile all'economia del mondo"

Il diffondersi della crisi sanitaria dovuta al coronavirus, dapprima in Cina e in seguito nei Paesi occidentali, "ha imposto alla circolazione di merci e persone e alle attività produttive limiti sempre più stringenti, tali da determinare uno shock di dimensioni inimmaginabili all'economia internazionale". Lo rileva l'Istat, commentando il decreto "Cura Italia" ed evidenziando un contesto d'incertezza che "non ha precedenti dal Dopoguerra".

