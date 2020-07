Coronavirus, Istat: 500mila posti di lavoro persi, un terzo delle imprese a rischio

I tre mesi di lockdown, in piena emergenza coronavirus, hanno determinato "un calo del mercato del lavoro di circa 500mila occupati". E' la drammatica fotografica del direttore Istat, Roberto Morducci, che inoltre osserva come "oltre un terzo delle imprese" abbia denunciato fattori economici e organizzativi che mettono a rischio la sopravvivenza, rilevando un rischio per la sostenibilità dell'attività da qui a fine anno.