Coronavirus, Invitalia: "Boom di domande per gli incentivi Impresa sicura" | Fondo esaurito dopo un solo minuto

E' boom delle richieste a Impresa Sicura , l'incentivo destinato dal governo alle aziende che hanno acquistato dispositivi di protezione individuale contro il coronavirus . Lo sottolinea Invitalia spiegando che, un minuto dopo l'apertura dello sportello, alle 9 di lunedì, "erano arrivate 59.025 richieste di prenotazione da 42.753 imprese per un importo di 498.841.143 euro". La dotazione complessiva del bando ammonta però a 50 milioni di euro .

Alle 9:42 c'erano già 110.749 richieste per oltre un miliardo di euro. Le risorse disponibili sono state stanziate con fondi Inail in base al Cura Italia. Sono stati oltre 600mila i contatti con il sito di Invitalia, i quali hanno determinato, per qualche minuto, la congestione del portale.

Il sito di Invitalia "ha solo offerto ai cittadini e alle imprese le informazioni sull`incentivo e non ha alcun modo interferito con l'operatività della piattaforma di Impresa Sicura, dove le aziende, come dimostra l`elevatissimo dato delle richieste pervenute, hanno potuto operare senza alcun problema".