Promos: "A marzo e aprile un'azienda su quattro ha perso l’80% del fatturato"

Il blocco delle attività per contenere il Coronavirus ha ripercussioni molto pesanti sul business secondo il 70% delle imprese. Emerge da un'indagine su circa 600 operatori di tutto il paese condotta da Promos Italia, l'agenzia per l'internazionalizzazione del sistema camerale italiano. Per il 9% degli intervistati il danno è lieve e per il 18% medio. In due mesi la maggior parte delle imprese indica però una perdita di fatturato pari a oltre l’80%.