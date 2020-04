Coronavirus, Inps proroga il congedo parentale fino al 3 maggio

L'Inps ha prorogato al 3 maggio il congedo parentale per l'emergenza coronavirus. A seguito del Dpcm del 10 aprile, che ha previsto l'ulteriore proroga del periodo di chiusura delle scuole, si legge in una nota, "sono prorogati fino al 3 maggio i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per la cura dei figli". Il congedo può essere utilizzato da un solo genitore o da entrambi, ma non negli stessi giorni e nel limite di 15 giorni per famiglia.