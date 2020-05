Coronavirus, Inps:"Arrivate oltre 100mila domande reddito emergenza"

L'Inps ha fatto sapere che fino a mercoledì sono state presentate oltre 100mila domande di reddito di emergenza. In una nota l'Istituto sottolinea come delle 100.258 domande ricevute, 63.140 siano arrivate direttamente dai cittadini e 37.118 dai patronati. Sono invece oltre 44mila le domande presentate dai lavoratori domestici per avere l'indennità di 500 euro al mese per aprile e maggio.