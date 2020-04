Coronavirus, Gualtieri: per ripresa 6 mld anno investimenti fino 2031

"Per stimolare la crescita agiremo anche attraverso la previsione di specifici incentivi" destinando "parte delle maggiori risorse chieste per il 2021 e per gli anni successivi, circa 6 miliardi l'anno fino al 2031, a sostegno degli investimenti". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Def. "L'indennità per il lavoro autonomo finora ricevuta da 3,5 milioni di persone sarà rinnovata e incrementata", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui