Coronavirus, Gentiloni: "Per nuova emergenza possiamo fare di più"

Per rispondere all'emergenza economica determinata dalla seconda ondata della pandemia "possiamo fare di più". Ne è convinto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, secondo il quale però bisogna fare attenzione a "non rimettere in discussione quanto già deciso". Oggi è comunque "cruciale il messaggio agli Stati membri: bisogna mantenere il sostegno fiscale, e le altre misure di supporto".