Coronavirus, esperti: un miliardo mascherine al mese per far ripartire imprese

Quasi un miliardo di mascherine al mese, 9mila metri cubi di gel igienizzante, 456 milioni di guanti, 2,1 milioni di termometri, 250mila cuffie per i capelli lunghi. Sono i numeri delle forniture necessarie alle imprese italiane per ripartire dopo il lockdown per il coronavirus ipotizzati dal Politecnico di Torino. "Abbiamo calcolato i bisogni per le aziende del Piemonte, ciascun valore deve essere moltiplicato per 12", spiega il rettore Guido Saracco.