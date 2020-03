Coronavirus, EasyJet: a rischio sopravvivenza delle compagnie aeree

L'industria europea dell'aviazione "ha di fronte a sé un futuro incerto". A indicarlo è EasyJet, che in una nota sottolinea come non ci sia "alcuna garanzia che le compagnie aeree, con i benefici che recano alle persone, all'economia e alle imprese, saranno in grado di sopravvivere a quello che potrebbe trasformarsi in un sostanziale blocco dei viaggi nel lungo periodo, con una prospettiva di ripresa molto lenta".

