Coronavirus, Dombrovskis: "Serve Recovery Fund adeguato" 

Per far fronte all'emergenza coronavirus, il summit tra i leader europei ha portato "all'approvazione del pacchetto da 540 miliardi di euro e ha deciso che il prossimo bilancio sarà la parte principale del piano per la ripresa". Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis. "Ora servono un budget ambizioso e uno strumento per la ripresa dedicato alla crisi per sostenere la ripresa nei prossimi anni", ha aggiunto.