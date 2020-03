Coronavirus, crisi settore auto: in Ue a rischio 14 mln di posti di lavoro

Eric-Mark Huitema, direttore generale Ace, l'associazione dei costruttori europei, lancia l'allarme sulla crisi del settore auto dovuta all'emergenza coronavirus. "L'industria automobilistica sta attraversando la sua crisi peggiore. Con l'arresto della produzione e la chiusura della rete di vendita sono in gioco 14 milioni di posti di lavoro in Europa", ha detto. Secondo Huitema servono "azioni forti per sostenere la liquidità delle case automobilistiche".