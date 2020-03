Coronavirus, Consip: già ordinati 3.800 ventilatori polmonari

Per l'emergenza coronavirus, Consip ha già ordinato 3.800 ventilatori polmonari, ne ha reso disponibili in pronta consegna ulteriori 300, e ha contrattualizzato forniture per oltre 30 milioni di mascherine chirurgiche: In più ci sono oltre 7 milioni di guanti, oltre 13 milioni di tute, calzari, cuffie e camici (ancora da assegnare da parte di P. Civile) e per oltre 390mila tamponi e più di 260 kit diagnostici corrispondenti a oltre 67mila test.