Coronavirus, Confindustria: spesi 100 mld, non risolti nodi crescita

Anche se è vero che "nessuno era preparato a gestire gli effetti di una pandemia di questa natura" i provvedimenti adottati in questi mesi con risorse "per circa 100 miliardi di euro", non hanno "sciolto alcun nodo che imbriglia la crescita del nostro Paese". Ne è convinto il leader degli industriali, Carlo Bonomi, secondo il quale gli "interventi specifici, i bonus frammentati e i nuovi fondi non sono stati certo la risposta che ci aspettavamo".