Coronavirus, Confindustria: crisi liquidità da 30 miliardi nel 2020

"In base a un ampio campione di bilanci di imprese è stato stimato, in uno scenario di fine epidemia a giugno, il fabbisogno di liquidità nel 2020 in 30 miliardi di euro, di cui gran parte necessari tra aprile e giugno". Lo stima il centro studi di Confindustria in un approfondimento sulla crisi di liquidità innescata dall'impatto dell'emergenza coronavirus sul sistema produttivo.

