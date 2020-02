Coronavirus, Cdp: un miliardo di euro alle imprese a tassi calmierati

La Cassa depositi e prestiti prevede di erogare fino a un miliardo di euro a tassi calmierati a favore delle imprese come misura per far fronte all'emergenza coronavirus. Previsto anche lo slittamento delle rate dei mutui 2020 al 2021 per otto Comuni in Lombardia e uno in Veneto.









