Coronavirus, Catalfo: governo pronto a nuovi aiuti con Ristori Ter

Ansa

"Il governo è pronto a stanziare altre risorse per eventuali nuovi ristori, anche con un Ristori Ter e, eventualmente, con un nuovo scostamento di bilancio". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, parlando dei possibili sostegni in caso di nuove chiusure per le Regioni. "Siamo in grado di confermare che tutti saranno aiutati, in questo momento difficile per il Paese", ha quindi aggiunto.