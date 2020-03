Coronavirus, Casellati: "Istituzioni e Atenei non si devono fermare"

"Il sapere e la scienza non si possono e non si devono fermare mai. Le Università, come le istituzioni democratiche, devono proseguire la loro attività per i cittadini e con i cittadini che stanno affrontando oggi grandi sacrifici". Lo ha detto il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo da Palazzo Madama alla Cerimonia inaugurale del 798esimo Anno Accademico dell'Università degli Studi di Padova. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.