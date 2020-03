Coronavirus, Bce: sì a coronabond, serve unità europea

L'emissione di bond comuni all'area euro, in grado di finanziare la risposta allo shock economico del coronavirus congiuntamente, "potrebbe aiutare". E anche "l'emissione di 'coronabond' una tantum sarebbe concepibile. Sta ai politici decidere". L'apertura arriva da Isabel Schnabel, membro tedesco del comitato esecutivo Bce, e testimonia come in una parte dell'establishment tedesco si stia facendo strada un'apertura a una maggior solidarietà europea. Segui gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in tempo reale cliccando qui