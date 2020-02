Coronavirus, Assoturismo: "Bruciati 200 mln di euro di prenotazioni"

Assoturismo Confesercenti lancia l'allarme per l'impatto dell'emergenza coronavirus avrà sulle imprese del turismo. Secondo l'associazione, "in meno di una settimana alberghi, b&b e agenzie di viaggio hanno già visto andare in fumo 200 milioni di euro di prenotazioni per il mese di marzo. Bisogna urgentemente lavorare per arrivare a una normalizzazione". "E' il momento più buio - continua -, neanche l'11 settembre aveva inciso così pesantemente". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui