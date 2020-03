Coronavirus, accordo al vertice Ue dopo la linea dura di Conte: due settimane per nuove proposte anti-crisi | Da Germania e Olanda no ai coronabond

Nulla di fatto per ora sui coronabond, ma, dopo oltre 6 ore di videoconferenza, i leader Ue hanno raggiunto un accordo sulla risposta comune al coronavirus . Italia e Spagna avevano bocciato la bozza iniziale ,poi i 27 sono comunque arrivati a conclusioni positive. Due settimane per elaborare proposte nuove su un'azione comune coordinata di bilancio: è la tabella di marcia che si sono dati i leader. Nel documento finale nessun riferimento al Mes.

Accordo finale siglato dai 27 leader Ue Il documento siglato da tutti e 27 i leader Ue prevede che la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dovranno presentare proposte di lungo periodo da concordare con le altre istituzioni.

"Azioni anti-crisi ulteriori saranno inclusive""Prendiamo nota dei progressi fatti dall'Eurogruppo", si legge nel documento finale, e lo "invitiamo a presentarci proposte entro due settimane. Queste dovrebbero tenere in considerazione la natura senza precedenti dello shock" del coronavirus e "la nostra risposta deve essere rafforzata, come necessario, con azioni ulteriori in modo inclusivo alla luce degli sviluppi, per finalizzare una risposta esauriente".

Michel: "Tra due settimane l'Eurogruppo presenterà le sue proposte" "Siamo pronti a fare tutto quel che serve" per fronteggiare l'impatto economico dell'epidemia, ma "dobbiamo continuare i nostri sforzi con l'Eurogruppo" che "in due settimane presenterà le sue proposte". Così il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, al termine della riunione con i 27 leader collegati in videoconferenza.

Palazzo Chigi: "Dibattito vivace, ok a molte delle nostre proposte" "C'è stato un dibattito molto vivace. Alla fine sono passate molte delle posizioni italiane. Il compromesso finale ha fatto sparire la parola Mes dallo statement finale. E il consiglio Ue dà mandato all&.8217;eurogruppo di elaborare più proposte e riportarle al Consiglio, entro due settimane, tenendo conto della natura eccezionale dello shock". Lo hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi.

La linea dura di Conte Il premier Giuseppe Conte, durante il dibattito, era andato all'attacco di alcuni Stati europei del Nord. "Se qualcuno dovesse pensare a meccanismi di protezione personalizzati se li può tenere. L'Italia non ne ha bisogno: abbiamo le carte in regola con la finanza pubblica", le parole del presidente del Consiglio. Sulla stessa linea dell'Italia anche Spagna, Francia, Irlanda, Grecia, Portogallo e Lussemburgo.

Germania: "Noi preferiamo il Mes, è fatto per le crisi""Non abbiamo parlato nello specifico delle condizionalità o meno del Mes". Lo ha detto Angela Merkel, in una conferenza audio. Rispetto a chi ha immaginato o immagina i coronabond, ha affermato la cancelliera tedesca, "ho spiegato che dal punto di vista tedesco noi preferiamo il Mes, come strumento, che è stato fatto per le crisi. Ma non siamo andati nello specifico, e adesso la questione passa ai ministri delle Finanze".

Olanda: "Non accetteremo i coronabond" "Siamo contrari ai coronabond. Molti altri Paesi lo sono, perché porterebbe l'Eurozona in un altro territorio, sarebbe come attraversare il Rubicone. L'Eurozona ha creato i suoi strumenti, che possono essere usati in modo efficace, ma con le condizionalità previste dai trattati. Non posso prevedere alcuna circostanza in cui l'Olanda possa accettare gli eurobond". E' il commento secco del premier olandese, Mark Rutte. "Quanto è stato concordato - ha poi ammesso - è il minimo comun denominatore. Il testo è un po' vuoto al momento, ma è stato il meglio che siamo riusciti a raggiungere".

Austria: "Adottare misure rigorose e collaborare" "E' fondamentale dimostrare determinazione adottando misure rigorose, e collaborando in modo stretto nell'Ue, per contenere il diffondersi del Covid-19". Lo ha scritto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, sul suo account Twitter.