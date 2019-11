Le richieste di ArcelorMittal non sono "sostenibili sul piano giuridico", ma il punto è che "lo scudo penale non è la causa del disimpegno dell'azienda". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm. Secondo quanto spiega il premier, l'azienda non ritiene di poter "remunerare l'investimento", si tratta dunque di "un motivo prettamente economico. Ci chiedono 5.000 esuberi, non è accettabile".