Contante, la Ue: sul tetto decidono i Paesi, ma è meglio basso

Sul tetto al contante, che la Lega vorrebbe innalzare fino a 10mila euro, la Ue si limita a rilevare che "come Commissione, preferiremmo dei massimali più bassi possibili".

Secondo il vicepresidente Valdis Dombrovskis, "il contante deve essere disponibile", ma per quanto riguarda i massimali "avevamo proposto dei tetti a livello Ue ma non ci sono accordi per ora, tocca agli Stati membri decidere" In generale, "la proposta iniziale Ue era 10mila euro, ma ci sono opinioni diverse".