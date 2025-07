Consulta: vietato impedire macchinette per gioco online nei locali

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto imposto ai bar, alle tabaccherie e ad altri esercizi pubblici di mettere a disposizione dei clienti postazioni per giocare d’azzardo online. Il riferimento è a una norma contenuta nel cosiddetto "decreto Balduzzi" del 2012, che vietava l’uso nei locali di apparecchi connessi a piattaforme di gioco, sia legali che illegali, anche se non gestite da concessionari autorizzati dallo Stato. Secondo i giudici della Consulta, la norma non è conforme ai principi costituzionali. La Corte ha sottolineato che spetta al Parlamento intervenire con strumenti idonei per prevenire e combattere la ludopatia, adottando misure che siano coerenti, proporzionate e rispettose dell’ordinamento vigente.