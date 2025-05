Consob, il presidente Savona: "Se non gradito vado via"

"Io sono sempre pronto ad andarmene. Vado via quando, a un certo punto, non sono più gradito e questo in tutte le istituzioni". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, a chi gli chiedeva delle critiche da parte di alcuni esponenti politici e di una presunta irritazione del governo dopo la delibera assunta dall'Authority che ha sospeso per 30 giorni l'Ops di UniCredit su Banco Bpm. "Ho un'età tale che la saggezza incombe - ha aggiunto -. Tutto ciò significa che, quando uno è saggio, se ne deve andare in queste condizioni".