Consiglio Ue, Conte: "Partita sul Recovery Fund ancora aperta, Europa sotto ricatto dei frugali"

"Domenica proseguiremo perché dobbiamo fare di tutto per chiudere. Rimandare questa partita non giova a nessuno" in Ue, ricorda il premier.

"L'Europa è sotto ricatto dei Paesi frugali", ribadisce Conte parlando poi del premier olandese. Con Mark Rutte "ho un buon rapporto personale", poi lo "scontro è stato durissimo. La sua richiesta di porre il veto e coinvolgere il Consiglio europeo anche nella fase attuativa è indebita dal punto di vista giuridico, politico e poco praticabile in concreto. Ma non si è mai permesso di chiedermi questa o quella riforma".

No al veto di un singolo Stato sui fondi agli altri Paesi E' questa la linea rossa di Conte, in vista della terza giornata di un durissimo negoziato sul Recovery fund. Il timore è che in difesa di quel veto Mark Rutte sia disposto a far saltare l'accordo, a rimandare tutti a casa senza nessuna intesa, mentre sulla ripartizione dei fondi tra sussidi e prestiti, fonti italiane si mostrano più ottimiste.

La posizione di Rutte Rutte chiede che un singolo Stato possa chiedere di fermare l'erogazione delle risorse ai Paesi che non attuino le riforme, portandolo davanti al Consiglio europeo per una valutazione. Conte propone che per bloccare l'erogazione serva una maggioranza qualificata degli Stati.

"Non dobbiamo alterare l'equilibrio istituzionale: il sistema deve essere compatibile con i trattati. Su questo sono intransigente anche più della Commissione: sto rivendicando questo aspetto anche nell'interesse della Commissione e del Parlamento".