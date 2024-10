Consiglio dei ministri, martedì sul tavolo la Manovra: dalla conferma del taglio del cuneo fiscale alla spending review nei ministeri

Conferma del taglio del cuneo che dovrebbe diventare strutturale così come l'Irpef a tre aliquote. Sono i due punti ferma della Manovra. Secondo alcune anticipazioni, per quanto riguarda il taglio del cuneo l'azione potrebbe essere doppia. Dal prossimo anno il taglio potrebbe rimanere contributivo per i redditi fino a 20mila euro, per poi trasformarsi in fiscale, con un aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente fino a 35mila euro. A quel punto partirebbe un decalage, piuttosto rapido, fino a 40mila euro. Questo eviterebbe uno scalone. Se i fondi in arrivo dal concordato preventivo e dal ravvedimento collegato saranno sufficienti, il governo potrebbe poi ridurre l'aliquota Irpef intermedia, che va fino a 50mila euro di reddito, da 35 a 33 punti.