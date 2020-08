Confindustria: il blocco dei licenziamenti pietrifica l'economia

Da Confindustria arriva un secco no al blocco dei licenziamenti, previsto nella bozza del dl agosto per le imprese che utilizzano la cig. "Se l'esecutivo intende protrarre il divieto - scrivono da Viale dell'Astronomia -, il costo per lo Stato sarà pesante. Come osservato dall'Ocse, il divieto per legge assunto in Italia non ha più ragione di essere ora che bisogna progettare la ripresa. E pietrifica l'economia allo stato del lockdown".