Confindustria, Carlo Bonomi designato presidente: l'elezione definitiva il 20 maggio

Carlo Bonomi è stato designato presidente di Confindustria, vincendo la sfida del voto del Consiglio Generale di via dell'Astronomia con Licia Mattioli. A Bonomi sono andati 123 dei 183 voti del Consiglio, mentre la Mattioli ne ha ottenuti poco meno della metà, 60. Per l'elezione definitiva bisognerà però attendere il voto dell'assemblea privata prevista per il 20 maggio.