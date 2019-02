Confesercenti: frenano i consumi, -3,6 miliardi di euro rispetto alle stime

I consumi delle famiglie rallentano più del previsto nel 2019. E' quanto emerge dalle previsioni macroeconomiche elaborate da Cer per Confesercenti, che rivede al ribasso le stime iniziali del governo, mai così male negli ultimi cinque anni. La crescita della spesa si fermerà a un massimo di +0,4%, la metà dell'aumento stimato per il 2019, per un totale di 3,6 miliardi di euro di consumi in meno. Una debolezza che incide anche sul Pil (-2,1 miliardi).