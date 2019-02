Fitch conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook negativo

L'agenzia internazionale Fitch ha confermato il rating dell'Italia a BBB . Non c'è dunque stato il downgrade che alcuni analisti temevano. Resta tuttavia l' outlook negativo . A pesare nel giudizio le "tensioni all'interno della coalizione di governo". " Ci aspettiamo elezioni anticipate ", si legge infatti nella nota diffusa da Fitch.

Il giudizio e l'outlook, spiega in una nota l'agenzia di rating, "riflettono il livello estremamente alto di debito pubblico e l'assenza di un aggiustamento di bilancio strutturale, un debito esterno netto relativamente alto, una qualità ancora debole degli asset del settore bancario, un trend molto basso di crescita, rischi politici e incertezza derivanti dall'attuale dinamica politica, e associati rischi al ribasso per le nostre proiezioni di debito pubblico".



Secondo Fitch, inoltre, continua a esserci "un grado relativamente ampio di incertezza legato alle previsioni di bilancio oltre il 2019, legato alle dinamiche politiche".



Fitch: "Tensioni tra M5s e Lega creano incertezza" - L'agenzia di rating si sofferma quindi sulla situazione politica italiana: "Le tensioni politiche nella coalizione di governo e la possibilità di elezioni anticipate aggiungono incertezza sulle politiche economiche e di bilancio" dell'Italia. "Le differenze ideologiche - aggiunge Fitch - tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega probabilmente aumenteranno queste tensioni".



Fitch: "Possibili elezioni anticipate" - Fitch inoltre si spinge fino a ipotizzare la possibilità di elezioni anticipate. "Non ci aspettiamo che il governo italiano duri l'intero mandato e vediamo un aumento delle probabilità di elezioni anticipate dalle seconda metà di quest'anno".