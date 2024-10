Concorso Polizia di Stato 2024: bando per otto biologi, requisiti e domanda

L'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di otto laureati in biologia è stato pubblicato nell'area “concorsi online” del sito ufficiale della Polizia di Stato. Le candidature sono state aperte il 21 ottobre e per inviare le domande c'è tempo entro il 31 ottobre 2024. Tra gli otto posti messi a concorso, due sono riservati al personale della polizia già in servizio. In particolare, uno è riservato a chi è in possesso della laurea e degli altri requisiti previsti dal bando, ma deve appartenere al ruolo degli ispettori tecnici o al ruolo direttivo tecnico. Il secondo posto è riservato al personale della polizia appartenente a qualsiasi ruolo, ma in possesso dei requisiti richiesti e di una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Infine, due posti sono riservati al coniuge e ai figli superstiti del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate. Qualora i posti riservati non vengano coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.